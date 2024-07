Sabatino: «Urso ha sbloccato le risorse destinate al Patto Territoriale della Bassa Padovana»

«Bene l’ufficializzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dello sblocco delle risorse destinate al Patto Territoriale della Bassa Padovana per la realizzazione del progetto pilota “Padova Next Generation». E' il commento del consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, Luigi Sabatino. «Una ufficializzazione che arriva a pochi mesi dall’incontro che ho personalmente avuto con il ministro Adolfo Urso al quale avevo affidato l’auspicio di un imminente superamento dello stallo legato ai ricorsi - prosegue - .E' un importante lavoro di squadra territorio-istituzioni che permetterà ai comuni della Bassa Padovana aderenti al Patto Territoriale di sviluppare nel prossimo quinquennio interventi di potenziamento della connettività, dei servizi digitali e della sicurezza informatica, oltre allo sviluppo del turismo sostenibile e della mobilità lenta in quest’area della provincia patavina» chiude Luigi Sabatino, commentando il recente annuncio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul finanziamento di ulteriori 10 progetti pilota proposti da soggetti responsabili di Patti territoriali, tra cui il progetto “Padova Next Generation” presentato dalla Provincia di Padova.