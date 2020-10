Vaccinazioni antinfluenzali: il piano del comune di Montegrotto

Il Comune di Montegrotto terme in collaborazione con l’associazione Auser che ha in gestione il centro comunale di via Diocleziana ospiteranno dal 13 ottobre al 21 novembre nelle giornate di martedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12 i medici di medicina generale in servizio nel territorio comunale per le vaccinazioni antinfluenzali dei loro pazienti. I volontari della Protezione Civile e dell’Auser si sono resi disponibili a regolare l’afflusso delle persone nel rispetto delle norme anti-Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Turni

Questi i turni: per i pazienti del dottor Nastrini martedì 13 e martedì 27 ottobre; per i pazienti del dottor Cognolato sabato 17 ottobre e martedì 3 novembre, per i pazienti della dottoressa Beato martedì 20 ottobre e sabato 7 novembre, per quelli del dottor Polo mercoledì 21 e sabato 24 ottobre, per quelli del dottor Nastrini martedì 27 ottobre, per la dottoressa Mazzonetto mercoledì 28 ottobre e mercoledì 4 novembre, per la dottoressa Elardo sabato 31 ottobre e martedì 10 novembre, infine la dottoressa Prendin sabato 14 e martedì 17 novembre. Sabato 21 novembre ci saranno poi i recupero per i pazienti del dottor Nastrini, Cognato e Beato.