Vaccini: il comune di Montegrotto Terme prenota per chi ha difficoltà 

I cittadini di Montegrotto Terme che hanno difficoltà a collegarsi con il portale per prenotare l’appuntamento per effettuare la vaccinazione anti Covid 19 possono usufruire del servizio di aiuto offerto dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi come Pasquetta) dalle 9 alle 12 al numero 049 8928712. Per poter prenotare al posto del cittadino l’operatore del Comune di Montegrotto Terme avrà bisogno di nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, data di nascita, codice fiscale e possibilmente un indirizzo e-mail. Ci sarà la possibilità di indicare una preferenza per la sede vaccinale. I pazienti che hanno difficoltà a recarsi autonomamente o con parenti a fare il vaccino possono contestualmente richiedere anche il servizio di trasporto svolto in convenzione con il Comune dai volontari dell’Auser.

Prenotazione

Per poter prenotare è ovviamente necessario essere tra le classi di età per cui l’Ulss ha reso disponibile il servizio (attualmente per i nati dal 1942 al 1946). I cittadini nati prima del 1942 non devono invece prenotare ma attendere la lettera di convocazione. «Abbiamo ricevuto - spiega l’assessora al Sociale Elisabetta Roetta - varie richieste di aiuto da parte di anziani che non hanno la connessione ad Internet o non hanno un indirizzo e-mail da comunicare per poter completare la prenotazioni. Come sempre l’amministrazione comunale è al fianco dei cittadini più fragili e disponibile a venire incontro nelle difficoltà. Ricordo inoltre che rimane per tutti attivo il servizio di trasporto alle sedi vaccinali con i volontari Auser. Questo servizio può essere richiesto al numero 049 8928738».

Vaccini

«Siamo in attesa - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - di poter attivare il punto vaccinazioni presso la tensostruttura di Turri che abbiamo gratuitamente messo a disposizione dell’Ulss. Il punto sarà attivo quando i medici di medicina generale del territorio riceveranno le forniture di vaccini e potranno convocare i loro assistiti, sempre per classi di età. Speriamo che questo avvenga il più presto possibile. Quando purtroppo non dipende da noi, ma dall’andamento della campagna vaccinale regionale».