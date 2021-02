Vaccino anti-Covid, il Sindaco di Montegrotto: «Chi ha bisogno di aiuto per recarsi in Fiera, si rivolga ai Servizi sociali»

«Come amministrazione comunale faremo tutto il possibile per venire incontro alle esigenze degli anziani che in questi giorni stanno ricevendo la convocazione per la vaccinazione anti-Covid per il punto vaccini collocato presso la Fiera di Padova»

«I volontari di Montegrotto Terme sono pronti e e come amministrazione comunale faremo tutto il possibile per venire incontro alle esigenze degli anziani che in questi giorni stanno ricevendo la convocazione per la vaccinazione anti-Covid per il punto vaccini collocato presso la Fiera di Padova». Lo annuncia il sindaco Riccardo Mortandello in seguito alle richieste di chiarimento e di aiuto pervenute già nelle giornata di ieri da parte di cittadini che non si spiegano come mai non sia stato allestito un punto vaccini anche nel versante Padova Ovest- Colli. «Nel corso degli incontri della conferenza dei sindaci dell’Ulss Euganea - precisa Mortandello - abbiamo fornito la massima apertura, mettendo a disposizione gratuitamente le nostre strutture e il supporto della Protezione civile e del volontariato per somministrare ai cittadini già fragili, anziani over 70, immunodepressi, asmatici, disabili, il vaccino anti-Covid. Ragioni organizzative hanno indotto l’Ulss a far confluire anche i cittadini della zona Ovest in Fiera».

«Comprendiamo la scelta dell’Ulss - spiega l’assessora al Sociale Elisabetta Roetta - di concentrare per questa prima fase vaccinale con un numero ridotto di pazienti in sedi in 6 punti della Provincia. Auspichiamo che per le successive fasi vaccinali, quando sarà coinvolta tutta la popolazione, sia possibile allestire un punto vaccinale anche per le Terme e i Colli e rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con le istituzioni sanitarie per essere vicini ai cittadini. Nel frattempo, se le richieste dovessero essere numerose ci rivolgeremo ad una ditta per il trasporto». Chi da difficoltà organizzative per recarsi alla vaccinazione può fare riferimento all’indirizzo email noicisiamo@montegrotto.org o in alternativa può mettersi in contatto con i Servizi Sociali al numero 049 8929770 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.