Degrado in centro storico, Vanda Pellizzari: «Il Ghetto è diventato una latrina a cielo aperto»

Non è la prima volta che la consigliera comunale Vanda Pellizzari (Lega Padova per Peghin Sindaco) solleva una problematica relativa al decoro urbano.

Ghetto

Questa volta nel mirino finisce il Ghetto: «Spesso mi trovo in centro storico e passo per il Ghetto, e proprio davanti alla sinagoga devo constatare che nel sottoportico ogni colonna è diventato un vero e proprio vespasiano. Molti angoli del centro di Padova vengono utilizzati durante il giorno e la notte proprio come wc a cielo aperto ed il degrado è aumentato a dismisura. L’estate è vicina e l’odore dell’urina e dei resti organici diventerà insopportabile con l’arrivo delle alte temperature. Tutto questo è igienicamente insopportabile. Il nuovo regolamento della Polizia Locale per il volere del sindaco è stato pensato per garantire la “civile convivenza dei padovani”. E dunque chi deve provvedere a pulire queste colonne signor sindaco?».

Soluzioni

Non solo polemica ma anche soluzioni: «La maleducazione dei molti che sporcano la città non è giustificabile, ma è anche vero che a Padova non ci sono sufficienti bagni pubblici. Non solo in centro, ma soprattutto nei quartieri i cittadini sono costretti ad utilizzare bagni privati dei bar. Noi della Lega Padova per Peghin Sindaco valuteremo un piano di ampliamento dei bagni pubblici sia chimici che locali adibiti a tale funzione, nei quartieri ed in prossimità dei tanti argini che circondano la Città».