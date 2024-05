Vannacci e la campagna elettorale col biglietto a pagamento

E' candidato ma gli incontri pubblici li fa a pagamento. E' strana la campagna elettorale del generale Roberto Vannacci che sarà protagonista al Teatro Pietro d’Abano, il prossimo mercoledì 8 maggio, di una serata tutta dedicata al suo nuovo libro. Già, perché ne ha già scritto addirittura un altro. E per assistere alla serata del candidato nelle file della Lega però, bisogna fare il biglietto. Costo 15 euro per partecipare alla serata.

Dalle 20.45 al teatro di Largo Marconi, in piena isola pedonale di Abano, Vannacci presenterà il suo ultimo libro, a un mese esatto dalle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo, "Il coraggio vince". L’incontrò sarà moderato dal giornalista di Canale Italia, Vito Monaco. L’appuntamento è previsto presso la “Sala Plenaria” del Teatro, da 408 posti. E' possibile prenotare chiamando il Teatro o acquistando il tagliando d'ingresso in biglietteria, fino ad esaurimento posti.

«Il generale Vannacci ha voluto fortemente venire nel nostro teatro a presentare il suo libro per la zona termale», spiega Isabella Biffi, titolare con la società Eventi di Valore del Pietro d’Abano. «Teniamo a precisare che la nostra non è quindi una scelta politica e che il teatro rimane e rimarrà sempre fuori da tutte queste dinamiche». Un modo per mettere la mani avanti ma difficile da sostenere perché sono proprio i temi che tratta nei suoi libri, due in pochi mesi, quelli che hanno lo hanno portato ad essere corteggiato dalla politica, in particolare dalla Lega che lo ha inserito nelle liste. Un candidato che si presenta in una regione dove chiede il voto per essere eletto, difficilmente può sostenere che quello in questione non sia un appuntamento elettorale. Anche se col biglietto a pagamento. «La cultura non ha schieramenti, non è di destra, né di sinistra e quindi il Pietro d’Abano sarà sempre aperto a tutti coloro che vorranno venire a presentare il proprio libro, senza ovviamente che questo diventi una campagna elettorale. Insomma da noi non si fa e non si farà mai politica», assicura Isabella Biffi parlando del generale che, difficile sostenere il contrario, è di fatto in campagna elettorale da quando è scoppiata la polemica sulle tesi che sostiene nel libro che ha tanto fatto discutere, "Il mondo al contrario". Se non è un manifesto politico quello.