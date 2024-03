Arriva Vannacci, la sinistra in piazza e la Lega lo difende: «Loro ragionano a senso unico»

«Finché nel nostro Paese ci sarà democrazia e libertà di stampa ognuno è libero di scrivere libri esponendo un proprio pensiero ed è libero di presentarlo nelle librerie o in qualunque posto pubblico senza censure». È il pensiero del consigliere regionale di Lega, Giulio Centenaro, che questa sera (20 marzo) sarà a Vigonza alla presentazione del libro del generale Roberto Vannacci, “Il mondo al contrario”. Per l'occasione è attesa anche una manifestazione contro il generale, a cui parteciperà tutto il mondo della sinistra, a partire dall'Anpi per contestare Vannacci, già sospeso dal ministro della Difesa, Guido Crosetto e pure indagato.

La Lega

«Purtroppo, sempre più spesso, la sinistra ragiona a senso unico, sostenendo solo le proprie teorie e il proprio pensiero senza accettare un pensiero differente - dice Centenaro - .Ed è la stessa sinistra che da anni cerca di imporci un pensiero a senso unico senza accettare la democrazia e il confronto. Che Cgil, Anpi, Pd e i soliti studenti strumentalizzati decidano di organizzare un sit-in per affermare i valori della Costituzione calpestandoli per impedire a un militare servitore dello Stato di parlare mi sembra irrazionale. L’articolo 21 della Costituzione recita testualmente “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». La sinistra parla di libertà violate, di Costituzione, di libertà di stampa ed è la prima a organizzare domani sera dei picchetti a Vigonza per impedire a Vannacci di parlare. Mi sembra davvero surreale» conclude il consigliere regionale.