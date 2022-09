Venerdì nuovo sciopero globale per il clima: tornano in piazza gli studenti

Torna in piazza il movimento che si batte affinché salga l'attenzione su quanto sta avvenendo a livello di clima sul nostro pianeta. Senza andare tanto lontano, basta pensare a quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi anche da noi che la situazione è grave. Così venerdì 23 settembre nuovo scioper globale, manifestazione che si terrà anche in altre città della regione e del resto d'Italia: «In uno scenario politico dominato dal dibattito elettorale, dove si sta parlando poco di clima e dove lo si sta facendo senza ascoltare chi da anni combatte per la giustizia climatica e sociale», evidenziano gli organizzatori nella comunicazione che annuncia la nuova mobilitazione: «Scendiamo nuovamente in piazza il 23 settembre per portare la nostra narrativa, per portare la voce di chi quotidianamente lotta contro un sistema che ci sta uccidendo».