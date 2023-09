«I dati parlano chiaro, dal Veneto i giovani se ne vanno»

«Il Veneto continua a non essere un paese per giovani. Lo confermano le Statistiche Flash emesse dall'Ufficio Statistica della Regione, in cui si può vedere il deficit della nostra programmazione. A leggere tra le cifre resta la sensazione amara che il Veneto dei giovani sia colmo di precariato, soprattutto femminile, senza grandi sbocchi per laureati, che peraltro in alcune discipline scappano fuori regione già al tempo dell'università». Elena Ostanel, consigliera regionale del gruppo Il Veneto che Vogliamo, commenta così dei dati che lasciano pochi dubbi sul tema, soprattutto i laureati cercano altri luoghi dove mettere a frutto la proprio preparazione. «Sembra quasi che da noi i giovani siano accolti a braccia aperte quando aiutano l'azienda di famiglia o fanno i camerieri nella stagione turistica, e poi siano un impiccio. Le cifre raccontano di quanto enorme sia questo sbaglio. La Regione ha il dovere, di programmazione e direi anche morale, di fare ogni sforzo per invertire la rotta e trattenere i nostri talenti».

«Le cifre, a volerle leggere senza paraocchi, non raccontano nulla di buono. Un nodo cruciale è legato al percorso di laurea. Gli studenti veneti vanno fuori regione, nonostante il livello dei nostri atenei, per studiare materie in Area Economica, Giuridica e Sociale nel 37% dei casi, mentre nel 40% dei casi per materie dell'Area STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e guarda caso sono Lombardia ed Emilia Romagna le regioni che accolgono più studenti STEM veneti. Un'anomalia, diventata purtroppo consuetudine, che il Veneto dei primati narrato da Zaia non dovrebbe avere, ma poi guardi il mercato del lavoro e cascano le braccia. Le imprese venete – sottolinea Ostanel - assorbono sì il 31,8% di lavoratori under 29, ma è molto bassa la richiesta di giovani laureati: gli assunti under 29 con la laurea sono solo l'8,7% dei casi. In sostanza, per i laureati, soprattutto nelle materie scientifiche, il destino lavorativo, e quindi il costruirsi una vita e una famiglia, appare distante dalla nostre regione», fa notare con un certo vigore la consigliera, che pone l'attenzione anche su un altro aspetto. «C'è poi il mantra della flessibilità, la caratteristica ipocritamente più ricercata dal mercato per un candidato giovane, che però in Veneto fa rima con precariato e stipendi bassi (altro motivo abituale della diaspora delle nostre giovani menti). Le Statistiche Flash – dice Ostanel – raccontano che gli occupati vulnerabili (precari e a bassa retribuzione) sono il 34% del totale negli under 35, mentre per gli over 35 anni la percentuale crolla al 12%. Giovani uguale precari, quindi, soprattutto per quanto riguarda le donne, visto che nelle lavoratrici under 35 anni le vulnerabili sono addirittura il 42% del totale. Cifre che devono far ragionare prima e e agire poi chi, come la Regione, ha il compito della programmazione». Infine una stoccata anche alla presidenza: «Il presidente Zaia ha detto che avrebbe fatto uno studio per capire perché i veneti se ne vanno. Qui qualche dato già ce l'ha. Come lo commenta? Per fare qualcosa di concreto – conclude la politica padovana – Zaia anzitutto avrebbe dovuto spingere la sua maggioranza a discutere il progetto di legge quadro per i giovani che proprio lui ha depositato all'inizio della legislatura. Il PdL n. 4 “Interventi in favore dei giovani e delle future generazioni” non è mai uscito dai cassetti del palazzo. Ovviamente i due milioni di euro di nuovi investimenti che prometteva quella proposta (art. 28, comma 2) non si sono mai visti. È così che la maggioranza di centrodestra ha a cuore il destino dei nostri giovani e il futuro del Veneto?».