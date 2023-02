VdV, la Scuola di Mobilitazione Politica:  «71 giovani iscritti. Scriviamo assieme un nuovo futuro»

«71 ragazzi e ragazze, 44 Comuni del Veneto coperti, tanti i giovani amministratori. La risposta alla Scuola di Mobilitazione Politica che ho attivato in Veneto è un risultato incredibile, che va ben oltre le aspettative ? commenta Elena Ostanel, consigliera regionale de Il Veneto che Vogliamo.Copriamo 44 Comuni in tutte le Province del Veneto, in una scuola che ha visto iscriversi consiglieri comunali, attivisti, progettisti di politiche con tanta visione e competenza che cercano uno spazio di apprendimento e per fare rete».

Percorso

Il percorso formativo partirà il 4 marzo, con la presentazione a Verona alle 10.45 presso il Teatro Modus in via Re Pipino 3, con nomi importanti a fianco della consigliera Ostanel. Ospiti del primo incontro saranno: Damiano Tommasi, Sindaco di Verona, Fabrizio Barca del Forum Diseguaglianze e Diversità, Andrea Pennacchi, e la giovane Michela Grasso, alias Spaghetti Politics. «Ci eravamo inizialmente posti un limite per ragioni logistiche, ma ho deciso di non fare una selezione perché i profili sono tutti validi e bellissimi ? continua Elena Ostanel ? Gli iscritti vengono da tutta la Regione e, tra i 71 iscritti, 21 sono under 25 e 32 sono under 35. Abbiamo 13 amministratori pubblici e molti giovani attivi in associazioni, comitati, gruppi civici e diversi partiti. Questa è la risposta alla mia domanda iniziale: ma siamo davvero sicuri che ai giovani non interessi la politica? Qui abbiamo un?altra prova che ai giovani il futuro e la politica interessano, e tanto. Partiamo da qui per costruire un nuovo futuro del Veneto», conclude soddisfatta Elena Ostanel.

5 giornate

La scuola si articolerà in 5 giornate in varie città del Veneto con un appuntamento al mese organizzato di sabato. Una parte di giornata sarà improntata all'ascolto e al confronto con ospiti Veneti e nazionali, a cui seguiranno workshop ed iniziative che porteranno i giovani a confrontarsi con progetti ed esperienze concrete.