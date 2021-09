Venturin (Forza Italia): «Sul tram Giordani è passato sopra i residenti senza ascoltarli»

Ieri è passato definitivamente in consiglio la delibera che darà il via alla seconda linea, che ha scatenato parte degli abitanti di Voltabarozzo e l'opposizione

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, è intervenuta sul tema del tram a dopo l'approvazione della seconda linea avvenuta in consiglio comunale ieri 27 settembre. «C’è un vecchio modo di dire che recita: considero una debolezza ogni forza che si impone» evidenzia la forzista «e ieri sera in consiglio comunale la maggioranza ha approvato la linea del tram che collega la stazione a Voltabarozzo, senza dare la possibilità ai cittadini riuniti in comitato di intervenire alla discussione. E questo nonostante sia chiara l’avversità e le perplessità di molti cittadini su quest’opera, che rischia di condizionare pesantemente il volto e la viabilità di Padova per i prossimi anni». Sulla seconda linea c'è una lunga querelle tra amministrazione e parte dei cittadini di Voltabarozzo, che si sono poi uniti in un comitato, che è arrivato a portare Giordani anche davanti al Tar. C'è anche un'altra parte che però il tram lo vuole, perché lo considera un mezzo sostenibile e comodo.

Metodo e merito

«Non si tratta solo di una questione di metodo, ma anche di merito: il tram è altamente impattante sotto tutti i punti di vista. D'altro canto, la continua evoluzione del trasporto su gomma, che prevede anche mezzi a metano o elettrici, permetterebbe di raggiungere gli stessi risultati in termini di servizio cittadini senza però rovinare e condizionare larghi tratti della città» continua Venturini «e quando si prendono decisioni così importanti, è fondamentale ascoltare, condividere, modificare e alla fine decidere. Non si possono usare atti di forza per imporre scelte che avranno ricadute pesanti per i prossimi decenni. È più opportuno, quando si amministra, valutare l'opzione costi-benefici e adottare le soluzioni più innovative sul mercato che perseverare su decisioni costose che rischiano di essere già vecchie e superate sul nascere».