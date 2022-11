Venturini: «Situazione sicurezza a Padova a livelli troppo alti. Bisogna intervenire»

«La situazione della sicurezza a Padova è molto preoccupante e sta arrivando a dei livelli davvero alti. Anche quelli che vengono definiti come episodi di ‘microcriminalità’ hanno poi delle conseguenze». Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale ha presentato una mozione sulla situazione della sicurezza di Padova.

La mozione

«Sia sotto il profilo pratico che psicologico, sulle persone che li subiscono oltre che sulla percezione di insicurezza di tutta la comunità, bisogna intervenire - dice Venturini - .L’obiettivo di tutta la politica è certamente quello di assicurare un clima di serenità e sicurezza nei cittadini, specialmente in quelli più fragili, ed in questo senso è importante che le istituzioni lavorino tutte insieme per arrivare a risposte e soluzioni concrete. La questione è così grave che penso ci sia bisogno di un intervento a livello superiore. Per questo presenterò una mozione con la quale chiederò alla Regione di attivarsi presso il nuovo Ministro dell’Interno, auspicando che la situazione di Padova sia affrontata con grande attenzione da parte del nuovo Governo, anche eventualmente aumentando le risorse economiche e umane a disposizione della sicurezza della città».