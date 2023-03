Sospensione Joe Formaggio, Venturini: «Importante prendere posizione in modo veloce e chiaro»

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale ha rilasciato la seguente dichiarazione al termine della votazione che ha portato alla sospensione per 5 giorni del consigliere regionale Joe Formaggio. E' la prima volta che il Consiglio regionale infligge il massimo della sanzione prevista dal regolamento.

Sospensione

L'esponente forzista ha espresso solidarietà alla collega leghista Milena Cecchetto che avrebbe subito un comportamento irriguardoso e offensivo da parte di Formaggio, se non addirittura molestie: «Non spetta al Consiglio accertare i fatti per come sono andati ma, visto cosa ne è sortito, era giusto dare un segnale chiaro di solidarietà verso una donna che ha subito questo episodio e un segnale che andasse a difendere l’immagine e l’onore dell’istituzione che rappresentiamo. Sul Consiglio Regionale non deve esserci nemmeno il sospetto su temi importanti come il rispetto delle donne. Ci sono comportamenti che non vanno accettati e che vanno censurati indipendentemente dalla loro rilevanza legale. Per questo è stato importante prendere posizione in modo veloce e chiaro».