Verso la nuova stazione ferroviaria di Montegrotto terme. RFI ha presentato il progetto al Comune 

L’amministrazione comunale sampietrina ha accolto con favore la presentazione del progetto della nuova stazione ferroviaria da parte di RFI, Rete Ferroviaria Italiana.

Stazione

«Abbiamo ricevuto per il visto di conformità urbanistica- spiega il sindaco Riccardo Mortandello - il progetto di RFI per rifare completamente lo scalo ferroviario sampietrino. Si tratta di un progetto molto strutturato. Dopo un confronto durato tre anni, siamo felici di constatare che RFI ha accolto le richieste avanzate dalla nostra amministrazione. La stazione che verrà costruita sarà infatti al servizio non solo del comune di Montegrotto Terme, ma dell’intera destinazione turistica Terme e Colli euganei e sarà moderna e fruibile anche anche dalle persone anziane o diversamente abili, una caratteristica imprescindibile per un territorio a forte vocazione turistica come il nostro».

Nodo strutturale

«Finalmente - afferma il vicesindaco Luda Fanton - è stato affrontato il nodo strutturale: nella nuova stazione troveranno posto gli ascensori che permetteranno a tutti di raggiungere in sicurezza i binari. Ne saranno costruiti tre: uno lato stazione, uno in mezzo e uno dal lato Mezzavia, dove ci sarà una banchina completamente nuova per l’accesso al binario tre che sarà direttamente collegata al nuovo parcheggio. Inoltre per rendere più agevole salita e discesa verranno rialzate tutte le banchine di circa 45 cm».