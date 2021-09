Via Aureliana rinasce con la riqualificazione "verde"

Sono iniziati in questi giorni i lavori di qualificazione del verde di via Aureliana, a Montegrotto Terme. Verrà sistemato il verde in tutto il viale, partendo dalla lunga aiuola centrale fronte parco Mostar dove verranno piantate, decine e decine di rose intervallate da inserti di graminacee.

Piante

Nel tratto invece che va dall’incrocio con via Ottaviana fino all’incrocio con via Plinia, si procederà a un’integrazione delle aiuole attualmente alberate piantando cespugli e arbusti tappezzanti di varie specie ai bordi delle aiuole per dare più colore e decoro a questo tratto di viale pieno di attività commerciali.

Verde

Infine nel tratto di via Aureliana che va dall' incrocio con via Plinia fino all'incrocio con viale Stazione, verranno costruite sulla scia del parcheggio lungo-strada esistente, aiuole rialzate con panca, una ogni tre posti auto, e messe a dimora piante d'alto fusto per formare una quinta di verde su un tratto di strada che ne è completamente privo. Si prevede di ultimare i lavori nella prima decade di ottobre. L’impegno spesa dell’amministrazione comunale per questi lavori di riqualificazione del verde è di circa 70.000 euro.