Al via il cantiere per la riapertura direzione Arcella del Ponte Borgomagno

«Come avevamo promesso sono partiti i lavori che permetteranno entro la fine di agosto di riaprire il cavalcavia Borgomagno», comunica l'assessore alla mobilità Andrea Ragona. «La messa in sicurezza e garantire efficenza per quanto riguarda il servizio pubblico, erano le prorità. Questo abbiamo fatto». Tra circa due settimane si torna al doppio senso di marcia.

Quello della parziale chiusura del cavalcavia Borgomagno che collega il quartiere Arcella a viale Codalunga e piazza Mazzini aveva scatenato discussioni da parte chi, soprattutto Ascom,'opposizione e anche alcuni voci provenienti dalla maggioranza, che temevano ci sarebbe stata una chiusura definita che invece, come si viene a sapere oggi direttamente dall'assessore competente, non si verificherà. Per i primi di settembre tutto tornerà quindi come prima, dal punto di vista della viabilità.