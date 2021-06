Via Caposeda, nuovo tratto di marciapiede a spese dei privati

Un nuovo tratto di marciapiede verrà costruito in via Caposeda congiungerà il marciapiede già esistente con quello che arriva al ponticello lungo rio Spinoso, allacciandosi al percorso pedonale

Un nuovo tratto di marciapiede verrà costruito in via Caposeda congiungerà il marciapiede già esistente con quello che arriva al ponticello lungo rio Spinoso, allacciandosi al percorso pedonale.La nuova infrastruttura sarà costruita a spese di una famiglia di privati che pagheranno il lavoro come scorporo per gli oneri di urbanizzazione per una nuova costruzione a cui proveranno nei prossimi mesi.

Sicurezza

I lavori di costruzione del marciapiede inizieranno entro l’estate. «Si tratta - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - di un importante risultato per la valorizzazione di una zona periferica di Montegrotto Terme. Il tratto che si costruirà grazie ad un accordo pubblico-privato è fondamentale per chi, provenendo dalla pista ciclabile, deve attraversare la strada per raggiungere in sicurezza via Mazzini che con il ponte che verrà a breve sistemato sarà il naturale sfogo per tutti i ciclisti e i pedoni provenienti da Torreglia».