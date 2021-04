Da Via Dante a Corso Vittorio Emanuele, i portici sotto una nuova luce

Al via a giugno la realizzazione della nuova illuminazione dei portici in Corso Vittorio Emanuele e via Dante nell’ambito del progetto "Urbe Viva - vie e piazze del commercio" del Distretto del Commercio di Padova

Il Comune di Padova con AcegasApsAmga ed Hera Luce, l’azienda che gestisce l’illuminazione pubblica in città, ha deciso di realizzare importanti interventi di miglioramento della luminosità nei sottoportici di via Dante e di Corso Vittorio Emanuele II. Interventi che sono parte organica del progetto "Urbe Viva - vie e piazze del commercio" del Distretto del Commercio di Padova. Questi interventi hanno un duplice obiettivo, da una parte con il miglioramento dell’efficienza energetica si contribuisce ad una maggiore sostenibilità ambientale, dall’altro gli interventi migliorano notevolmente la fruibilità nelle ore serali e notturne dei sottoportici in questione, con un notevole vantaggio per gli esercizi commerciali presenti, che vedono così valorizzati gli spazi pubblici nei quali sono inseriti. L’investimento necessario è di 145.000 euro e i lavori in entrambe le vie partiranno a giugno per concludersi a ottobre. In estrema sintesi (il comunicato di AcegasApsAmga e Hera Luce allegato scende nei dettagli) i punti luce che saranno riqualificati in Corso Vittorio Emanuele sono 95, mentre in via Dante 70.

L’ assessore al commercio, Antonio Bressa, sottolinea: «Il futuro del commercio di vicinato dipende molto dalla qualità dello spazio urbano che lo circonda. Per questo serve insistere sulla riqualificazione dei percorsi pubblici per rendere le nostre vie sempre più attrattive e di pregio, sopratutto lì dove ci sono negozi ed attività economiche. Il progetto che abbiamo sviluppato nell'ambito del Distretto del Commercio ha proprio questa finalità e coinvolge due vie che rappresentano delle direttrici fondamentali nella mobilità cittadina con un alta vocazione commerciale oltre a delle architetture di grande interesse. La nuova illuminazione dovrà cambiare la percezione di queste strade facendo risaltare la passeggiata che costeggia le vetrine e l'insieme delle attività presenti. É proprio dal confronto con i commercianti di queste due vie che era nata l'idea di installare dei nuovi corpi illuminanti. Ringrazio AcegasApsAmga e tutti coloro che hanno collaborato per questo importante progetto che ora sta diventando realtà».

Anche il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Micalizzi sottolinea l'importanza di questa iniziativa: «Con questo intervento daremo maggior visibilità, migliore sicurezza e un'immagine nuova a Corso Vittorio Emanuele e Via Dante. Saranno più godibili per tutti grazie ad un miglior confort visivo, in piena armonia con le politiche di risparmio energetico. E' un buon esempio di ruolo attivo del Commercio per migliorare l'estetica e la fruibilità degli spazi, che diventeranno più vivi e più belli».

«Siamo felici di partecipare a questo importante progetto che rappresenta, non solo - sottolinea Michele Petrone, Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo, Bilancio di Sostenibilità e Regolatorio di AcegasApsAmga - un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale e di valorizzazione territoriale, ma mette al centro la volontà concreta di fare rete tra importanti realtà locali. Come AcegasApsAmga e Hera Luce siamo costantemente impegnati nella ricerca di soluzioni per rendere le città sempre più efficienti e smart. Le innovazioni tecnologiche in programma per gli impianti di illuminazione pubblica di corso Vittorio Emanuele e via Dante miglioreranno la qualità della vita cittadina rendendo più bello e accogliente il cuore del centro storico padovano».