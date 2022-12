Via Friburgo, Chiara Gallani: «Molto amareggiata, si poteva trovare un'altra soluzione»

Non parla di malumore nella maggioranza, anche se la sua non è una posizione isolata. Ma le critiche più dure al vice sindaco Andrea Micalizzi sono arrivate dall'ex assessora al verde, ora consigliera comunale eletta nelle liste di Coalizione Civica, Chiara Gallani. «Io sono sempre stata contraria a questo progetto, ma questo non vuol dire che ci sia una spaccatura. Come ripete sempre anche il sindaco, Sergio Giordani, un errore si può fare, basta comprenderlo e poi agire di conseguenza». La consigliera spiega: «Sono state raccolte migliaia di firme, trentaduemila per la precisione. Ci sono stati sit in e manifestazioni». Per la consigliera, il vice sindaco non avrebbe ascoltato ed è andato avanti per la sua strada, questo in sintesi: «Ne parlo da mesi, ero ancora assessora che facevo notare le criticità di questo progetto. Il 21 novembre scorso in consiglio ero tornata sulla questione per trovare una soluzione, peraltro con la richiesta scritta di commissione consigliare congiunta su cui si erano già attivati i presidenti delle commissioni. Per questo sono molto amareggiata».