Via Giustiniani: nuova ciclabile e nuovi parcheggi per limitare la "sosta selvaggia"

Nuovi stalli e una nuova bike lane, con un restringimento della carreggiata per limitare la velocità e per questo non ci sarà più la tolleranza di prima per il "parcheggio selvaggio" di fronte all’area ospedaliera. «Non solo in via Gattamelata, ma anche in via Giustiniani e nelle vie circostanti, come via Scardeone. È il primo passo che serve a mettere ordine, necessario da fare subito, ma la direzione è quella di una ciclabile protetta lungo tutta via Gattamelata. I tempi di realizzazione sono diversi, ma l'obiettivo è mettere in sicurezza questa e altre ciclabili», hanno spiegato il vice sindaco Micalizzi e l'assessore alla mobilità, Andrea Ragona.

