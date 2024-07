Via Piacentino, Tarzia e Foresta guidano la rivolta dei cittadini contro senso unico e Legambiente

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si era parlato di vittoria di Legambiente quando a metà marzo 2023 via Domenico Piacentino è diventata a senso unico. La decisione dell'amministrazione, su richiesta, sembrerebbe, di circa sessanta residenti di Legambiente, aveva cancellato il doppio senso di marcia dalla piccola ma trafficata strada nel cuore del quartiere Arcella che ora si percorre solamente da via Aspetti in direzione piazzetta Buonarroti. Per il percorso inverso bisogna invece imboccare via Minio. Via Piacentino è diventa anche zona 30. Questa soluzione però sta scontentando altri cittadini, che non abitano direttamente in via Piacentino ma nelle vie attigue. E si sono presentati a Palazzo Moroni assieme al consigliere comunale Luigi Tarzia e al presidente del consiglio comunale, Antonio Foresta, Carlo Forner, presidente della Consulta di Quartiere e cittadini che da quando è stata presa questa decisione si lamentano sia per il fatto che si è allungato per loro il percorso sia in uscita che in entrata del quartiere e inoltre che inevitabilmente è aumentato il traffico nelle altre strade. Foresta ha anche avanzato qualche dubbio sul fatto che davvero 60 cittadini abbiano firmato per chiuderla, in un senso o nell'altro. «Nessuno le ha mai viste, quelle firme», ha sbottato a un certo punto.

Via Piacentino è una strada che collega via Tiziano Aspetti e via Michelangelo Buonarroti, mentre prima dell'intervento della giunta si poteva percorrere in entrambi i sensi di marcia. E' una piccola via che però si affaccia a un parco pubblico, a una scuola, lì ci sono i rogazionisti e anche una società di calcio. La decisione presa dal Comune dopo pressanti richieste soprattutto da parte di Legambiente, non piace a molti residenti, dell'Arcella. Sembrerebbe a sentire le testimonianze dei tanti che hanno preso parte alla conferenza stampa. La questione rischia per questo di diventare un caso politico. E ancora una volta è il consigliere Luigi Tarzia quello che mette maggiormente in difficoltà il sindaco Sergio Giordani. Perché è vero che può sembrare una questione da poco, ma è un tema che va a toccare le sensibilità di alcuni consiglieri, anche della sua lista, vicini a Legambiente.

La Consulta di Quartiere, allora, aveva proposto al Comune di ripristinare il doppio senso di circolazione o, in alternativa, invertire il senso di marcia, ma sembra non sia stata ascoltata. Pochi mesi fa un'ordinanza aveva lasciato il senso unico ma invertito il senso di marcia. A distanza di sei mesi dalla sua pubblicazione l’ordinanza non è ancora stata attuata e anche su questo hanno chiesto spiegazioni il presidente del Consiglio comunale Antonio Foresta e il Consigliere Luigi Tarzia, da poco passato al Gruppo misto di cui molto probabilmente diventerà il capogruppo.