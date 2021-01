Via Regazzoni Bassa: indagine geologica per risolvere il problema dei cedimenti della strada 

Il Comune di Montegrotto Terme e quello di Galzignano, hanno deciso di affrontare in maniera approfondita il problema dei cedimenti strutturali che da tempo riguardano via Regazzoni Bassa, al confine tra le i due territori comunali

Indagini geologiche

La strada, riasfaltata solo l’anno scorso con un intervento che si sperava avrebbe tamponato la situazione per qualche anno, ha già avuto un nuovo cedimento franoso. Il problema legato alla subsidenza del terreno non è di semplice soluzione. La ricerca delle modalità per rendere stabile la strada partirà da approfondite indagini geologiche e per questo motivo l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha disposto l’erogazione di un contributo di 2.000 euro a favore del Comune di Galzignano che si incaricherà di commissionare lo studio, del costo totale di 4 mila euro.

Dissesti

«I nuovi dissesti della strada - spiega il sindaco Mortandello - ci impongono di pensare a una sistemazione di lungo periodo, che di certo sarà molto onerosa, sebbene distribuita nelle casse di due Comuni. Per questo, per procedere a individuare la soluzione migliore come primo step abbiamo deciso di affidare una consulenza allo studio Geologia Sas di Este che si occuperà di svolgere indagini approfondite e di suggerire soluzioni. Le indagini saranno affidate con determinazione del Comune di Galzignano». Dello stesso avviso è il vicesindaco Luca Fanton: «Purtroppo le indagini svolte dai nostri tecnici in seguito al cedimento della strada riasfaltata hanno evidenziato che il problema è più grande di quanto appaia, perché il cedimento non riguarda solo la sede stradale è incluso in una vasta area soggetta a subsidenza sia a monte, sia a valle. Il problema riguarda tutto il sistema geologico su cui insiste la strada. L’analisi geologica commissionata è propedeutica a un intervento importante e ci servirà per poter accedere a finanziamenti regionali necessari per coprire questo tipo di spese».