Via San Francesco,Micalizzi: «Ora solo interventi urgenti, pavimentazione in estate»

«Dopo i lavori per tubature era necessario intervenire per riparare la strada. Un primo intervento che anticipa i lavori di pavimentazione che avverranno quest'estate, per non bloccare la via»

I lavori per la pavimentazione di via San Francesco cominceranno la prossima estate, lo ha voluto chiarire l'assessore Micalizzi visto che si era sparsa la voce di una chiusura immediata della strada per poter intervenire sulla pavimentazione. Intanto però sono partiti solo i lavori per piccoli interventi. Spiega l'assessore ai lavori pubblici, il vice sindaco Andrea Micalizzi: «Dopo i lavori per tubature era necessario intervenire per riparare la strada. Un primo intervento che anticipa i lavori di pavimentazione che avverranno quest'estate, per non bloccare la via». I lavori per quanto riguarda questi primi interventi in via San Francesco sono cominciati mercoledì 13 e termineranno venerdì 28 ottobre.