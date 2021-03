Via Sarpi, apre il punto vendita Rossetto. Bressa: «Questa amministrazione mai avrebbe autorizzato una costruzione così impattante»

L’assessore al Commercio, Antonio Bressa, ha usato parole tutto fuori che entusiaste nel commentare l’imminente apertura del nuovo supermercato del gruppo Rossetto in via Sarpi. Di fatto ha ribadito più volte che questa amministrazione comunale, mai e poi mai, avrebbe concesso il permesso di costruire sotto il ponte di via Dalmazia una struttura così grande. Non si può non notare infatti, arrivando dal centro in direzione Arcella e salendo sul ponte, l’imponente edificio di venticinque mila metri cubi. Di bianco tendente al grigio, anche se sarebbe più corretto chiamarlo “bianco sporco” ma in questo caso potrebbe essere male interpretato, non è esattamente il tipo di edificio che viene in mente quando si parla di rigenerazione urbana, con tanto idi coinvolgimento di “archistar" come Renzo Piano, tanto per fare un nome.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche per questo l'amministrazione ha voluto prendere le distanze da una decisione che ha stravolto in modo inequivocabile una zona della città dove conseguentemente aumenterà anche il volume del traffico. «Vorrei fosse chiaro - ha evidenziato davanti ai giornalisti l’assessore Antonio Bressa - che l'autorizzazione a questo tipo di intervento edilizio risale alla fine del 1998. E’ stato poi l'allora commissario straordinario, Paolo De Biagi, che durante la primavera del 2016, ha deciso per l'accorpamento di due fabbricati in un’unica grande struttura che invece nell’idea originaria avrebbero dovuto restare completamente separati. Se fosse dipeso da noi, non avremmo mai consentito una costruzione di tali dimensioni. Inoltre non avremmo mai concesso una così grande superficie di vendita».