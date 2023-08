Via Scapacchiò, inaugurata la nuova rotonda

C'era anche il commissario prefettizio, il dottor Samuele De Lucia, all'inaugurazione della nuova rotonda situata in via Scapacchiò a Selvazzano Dentro. Un'opera attesa e attorno alla quale si sono creati diversi malumori visti i tempi di realizzazione ma che elimina di fatto dei semafori che rallentavano lo scorrere del traffico creando spesso incolonnamenti assolutamente evitabili. Da oggi quindi, giovedì 31 agosto, via a una nuova viabilità. Sulla questione dei tempi il commissario De Lucia ci aveva tenuto a precisare che in realtà i tempi di realizzazione si sono rispettati ma che una comunicazione, diciamo così, un po' lacunosa, aveva fatto pensare che ci sarebbero volute dall'apertura del cantiere giusto un paio di settimane, non due mesi e mezzo come in realtà è stato.