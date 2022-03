Opera in stallo, Soranzo: «Incomprensioni in atto e il Comune è assente»

«Quella che potremmo definire una incomprensione fra enti sta causando uno stallo nell'iter per la realizzazione, a Selvazzano Dentro, di un nuovo assetto viario tra la Strada Provinciale n. 83 'Pandella' (via Pelosa) e le vie Tre Ponti, Garibaldi e Galilei: stiamo parlando di un'opera cruciale non solo per i residenti in loco, che avevo fortemente voluto da presidente della Provincia di Padova e da sindaco della città di Selvazzano». Sono le parole di Enoch Soranzo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.

Lo stallo

«Oggi quest'opera, già finanziata dall'ente Provincia, giace ferma con le quattro frecce a causa di un botta e risposta con il Consorzio di bonifica Brenta che, in vista della formulazione della progettazione definitiva, sta pretendendo il perfezionamento degli elaborati con l'integrazione di nuove richieste che andrebbero a modificare profondamente il quadro economico complessivo dell'opera - dice Soranzo - La Provincia di Padova, con le sue strutture competenti, sta intrattenendo con il Consorzio di bonifica Brenta una fitta interlocuzione volta al superamento di queste incomprensioni. Un attore, invece, finora assente al tavolo è il Comune di Selvazzano. Ritengo cruciale riservare la massima attenzione a quest'opera che è fondamentale per l'intero nostro territorio: invito l'amministrazione comunale di Selvazzano Dentro a farsi parte diligente nella risoluzione di questa diatriba che sta di fatto rallentando l'intervento, impedendo l'ultimazione della progettazione definitiva. Non posso che ribadire poi sia al Comune che alla Provincia la mia totale disponibilità, anche nelle attuali vesti di consigliere regionale e di presidente del consiglio comunale di Selvazzano Dentro, a promuovere un proficuo dialogo tra le parti volto al superamento di queste inutili lungaggini».