Viale stazione: in vista del rifacimento completo, Etra parte con il risanamento delle rete fognaria

Iniziano con il risanamento della rete fognaria i lavori di rifacimento completo di viale della Stazione programmati dall’amministrazione comunale per il 2023.

Cantiere

«In vista dei lavori di ammodernamento di viale Stazione - annuncia il sindaco Riccardo Mortandello - l’amministrazione si è coordinata con le società che gestiscono i sottoservizi per evitare che ci siano lavori da fare dopo i lavori di risanamento, dovendo rompere la pavimentazione quando sarà appena stata rifatta. A questo scopo abbiamo avuto la collaborazione di Etra che questa settimana ha iniziato i lavori sullaa rete fognaria che, a quanto ci è stato comunicato, dureranno circa un mese».

Etra

Etra nei mesi scorsi ha eseguito una campagna di indagine mediante videoispezione per verificare lo stato della rete di fognatura nera esistente. In seguito alle verifiche ha deciso intervenire con il risanamento della condotta per prolungarne la vita utile e per preservare la nuova sovrastruttura stradale.

Lavori

I lavori si svolgono in due fasi. Nella prima vengono rimossi e sostituiti i pozzetti di linea della condotta e vengono rifatti gli allacciamenti alle utenze. Per questa fase sono previsti scavi localizzati e un cantiere in movimento che comporta restringimenti della careggiata ma non necessità di chiudere il tratto stradale. La seconda fase prevede il risanamento dell'esistente condotta fognaria in gres divenuta in alcuni tratti ormai vetusta. Anche in questo caso Etra - anziché procedere con un intervento di tipo in cui è prevista la sostituzione della condotta esistente mediante scavo a cielo aperto- ha optato per una tecnica di tipo NO DIG (senza scavo) che permette di risanare la condotta esistente con l'inserimento di una guaina tubolare, impregnata con resine polimerizzate tramite lampade UV o n alternativa al vapore. Questa tecnica consente di ridurre la durate del cantiere e la manomissione dell’impianto stradale, sostanzialmente limitata ai punti di inizio e di fine del tratto di intervento.