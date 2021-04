Video virale arresto in via Umberto I, la Cgil: «Rispettare sempre la dignità delle persone»

Cgil di Padova: «Immagini che lasciano molto perplessi ma doverosa cautela nel giudicare l'episodio che andrà assolutamente chiarito. Resta invariato il principio per cui la dignità delle persone va sempre rispettata, a maggior ragione quando si porta una divisa. Hanno destato sgomento e le più svariate reazioni le immagini concitate, diventate subito virali, del video di un arresto da parte della polizia locale di un cittadino, con ogni probabilità un migrante africano, avvenuto ieri in pieno centro a Padova, colpevole, sembrerebbe, di non essersi immediatamente fermato all'alt degli agenti e di girare senza mascherina. Il condizionale è d'obbligo perché la dinamica dei fatti è tutta da chiarire. Non è nostra intenzione – interviene Palma Sergio della Segreteria Confederale della Cgil di Padova – fare processi sommari sulla base di un video che gira nei social però non si può negare che quelle immagini ci hanno profondamente colpiti».

Dignità

«Sono immagini che fanno male – prosegue la sindacalista della Cgil padovana – che lasciano l'amaro in bocca e che non si dovrebbero mai vedere, indipendentemente dalla presunzione o meno di un reato, soprattutto quando viene meno la dignità dell'essere umano che, senza esclusioni, va sempre rispettata. Questo è un punto fermo dal quale non si può e non si deve prescindere, sempre e comunque».

Indagini

«Saranno necessarie delle indagini – conclude Palma Sergio – per appurare che non ci siano stati dei comportamenti scorretti o degli abusi in quel che è avvenuto. In attesa del loro esito, resta fermo un principio a cui tutti, in particolare chi porta una divisa, deve sempre attenersi: rispettare la dignità delle persone e mai abusare del proprio potere. E questo deve valere sempre e per tutti».