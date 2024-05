Contro gli sversamenti illeciti e i furti, videosorveglianza nelle isole ecologiche

Il Comune di Montegrotto Terme amplia il proprio Sistema di videosorveglianza con l'installazione di nuove telecamere collegate a un software di intelligenza artificiale per il monitoraggio «smart» delle isole ecologiche di via San Mauro e del parcheggio tra corso Terme e piazza Mercato.«Abbiamo partecipato - spiega il sindaco Mortandello - a un bando della Regione del Veneto che proponeva alle Amministrazioni comunali un co-finaziamento per l’installazione di impianti di videosorveglianza presso i centri di raccolta rifiuti. Siamo risultati vincitori e avremo un contributo di oltre 7.000 euro che ci consentirà di passare alla fase operativa del progetto già redatto dal nostro ufficio tecnico e valutato positivamente dalla Regione. Con questo sistema smart di videosorveglianza il nostro obiettivo è duplice: prevenire gli sversamenti illeciti e identificare chi abbandona rifiuti non consoni, garantendo nel contempo il rispetto delle normative sulla privacy».

Il sistema mira anche a evitare furti di materiali destinati alla discarica che vengono immessi illegalmente sul mercato. Nelle isole ecologiche verranno installate due tipi di telecamere fisse ad alta definizione in grado di rilevare essere umani, veicoli, tipi di veicoli e targhe anche in condizioni di scarsa luminosità. I dispositivi saranno dotati di un software basato sull’intelligenza artificiale che analizza le scene ignorando le comuni e irrilevanti fonti di eventi indesiderati e consentendo di scegliere che cosa rilevare e dove (ad esempio, le targhe dei veicoli). Per il sistema di videosorveglianza delle isole ecologiche sarà implementata anche la struttura di rete per la trasmissione delle immagini e dei dati dei siti periferici alla centrale operativa della Polizia Locale.