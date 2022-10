Videosorveglianza potenziata e rinnovata a Montegrotto Terme

Partiranno a breve a Montegrotto Terme i lavori per la realizzazione della seconda parte del progetto che prevede l’installazione di tre telecamere di videosorveglianza. Una sarà posizionata in via Flavia nella parte retrostante della scuola media Vivaldi, per inquadrare parcheggi, strada e parco giochi. Una telecamera sarà installata nella nuova circonvallazione, in prossimità della rotatoria dell’intersezione con via Falcone. Un software targa system sarà inoltre installato anche nel parcheggio di via San Mauro a potenziamento del sistema di videosorveglianza che sarà rivisitato in vista della nuova isola ecologica.

Tecnologie

«Per garantire l’efficacia del sistema al passo con le nuove tecnologie - spiega la comandante della Polizia locale Cristina Moro - il progetto prevede anche la sostituzione delle telecamere ormai di concezione obsoleta con nuovi apparati bullet MP con videoanalisi: saranno installati in municipio, in stazione, al Palaturismo, al parcheggio del rustico e sul retro e sul cantiere di Villa Draghi, al parco Mostar, in via del Santo, e in piazza Mercato».

Amministrazione

Con le nuove telecamere verranno sostituiti alcuni apparati all’interno della centrale della videosorveglianza per stare al passo con le tecnologie. «L’amministrazione - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - integrerà con fondi propri il cospicuo contributo regionale: per la videosorveglianza abbiamo ricevuto 19.700 euro e il Comune ha stanziato per questa implementazione e ammodernamento altri 8.500 euro. Il nuovo sistema sarà in funzione entro agosto 2023».