Il Pd di Vigonza contrario al passaggio di San Vito a Noventa

Mentre il passaggio della frazione di San Vito di Vigonza è ormai sulla strada giusta, con la benedizione della giunta regionale, il Pd di Vigonza, in una nota a firma del consigliere comunale capogruppo Antonino Stivanello, evidenzia tutte le sue perplessità. Un passaggio di cui si parla da decenni, ma che nell'ultimo anno e mezzo grazie al lavoro in sinergia dei sindaci Gianmaria Boscaro (Vigonza) e Marcello Bano (Noventa), sembra essere arrivato al traguardo.

Il suo pensiero

«Succede che nel 2022, appena eletti nel consiglio comunale di Vigonza due consiglieri chiedano di avviare la pratica per un referendum che stacchi la frazione di San Vito dal comune di Vigonza per approdare al comune di Noventa Padovana dove nel contempo il sindaco Bano fa dichiarazioni trionfalistiche e invita gli stessi consiglieri vigontini ad intervenire nel consiglio comunale di Noventa. Ora - si legge nella nota a firma Antonino Stivanello - la Regione dice che si può procedere pressata dal sindaco leghista di Noventa e e dall'inerzia dell'amministrazione vigontina. In merito alla vicenda mi sembra che si torni indietro di più di cento anni, con le battaglie per il possesso anche di piccoli territori. Il primo punto, tragicamente comico, è che i consiglieri comuali eletti nella lista “Prima Vigonza” ora gridano “Prima Noventa”. Poi risulta quantomeno sospetto che nei due anni di amministrazione Boscaro siano stati impegnati tantissimi soldi su San Vito, proprio quando viene proposto il referendum per il passaggio a Noventa. Terzo, perchè l'amministrazione comunale di Vigonza non afferma la propria autorevolezza e dice chiaramente cosa vuole fare

sulla vicenda di San Vito? Infine - ha concluso il leader del Pd di Vigonza - ci rendiamo conto che siamo nel 2024? Il passaggio di territori da un comune ad un altro è antistorico; il futuro è l'accordo fra comuni per prestare i servizi nel migliore dei modi. Ho votato contro alla mozione che richiedeva l'avvio della procedura di referendum, unico voto contrario, ma solo perchè credo ci siano modi più efficaci per far sentire i cittadini a proprio agio nel posto in cui vivono».