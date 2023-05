Vigonza pronta ad accogliere un nuovo asilo nido

Un nuovo asilo nido comunale grazie ai fondi del Pnnr. Approvato dalla giunta comunale di Vigonza il progetto di fattibilità tecnica. Il nuovo edificio è stato previsto nell’area contigua al nido comunale “Gianni Rodari” di via Paolo VI, ai confini con il parco del Castello dei Da Peraga. Lo scorso 25 marzo, in seduta urgente, il consiglio comunale di Vigonza ha dato il via libera all’acquisto del terreno, un'area di proprietà di un privato di 4.862 metri quadri, e la compravendita è avvenuta il 5 aprile per una spesa di 90mila euro, sostenuta con fondi propri del Comune.

Il sindaco Boscaro

«Successivamente - ha spiegato il sindaco Gianmaria Boscaro - abbiamo inviato al Ministero la richiesta di autorizzazione per l’esecuzione dell’intervento e lunedì, quindi tre giorni fa, il 10 maggio, è stato depositato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo polo per l’infanzia nel comune di Vigonza. I tempi stringono perché entro il 31 maggio il Comune dovrà assegnare l'appalto». Il progetto per il nuovo asilo nido ha attenuto il finanziamento di un milione e 620 mila euro dal Pnrr. L’ammissione al finanziamento è arrivata a ottobre del 2022 e, inizialmente, per non perdere l’opportunità offerta dal bando, il nuovo asilo nido era stato pensato nell’edificio abbandonato da due decenni e sul quale pende ancora una vertenza fallimentare, in via Atene a Perarolo, di fronte alla nuova palestra. Iniziato nel 2003, il cantiere si è fermato qualche anno dopo a seguito del fallimento della società costruttrice e da allora si sono succeduti ricorsi, e vertenze giudiziarie ad oggi non sono ancora concluse. Ottenuti i soldi, l’ipotesi di costruire il nuovo nido a Perarolo è stata abbandonata per le lungaggini processuali sull’immobile, e per salvare il contributo si è deciso di spostare il progetto a Peraga.

La scelta di virare a Peraga

«Per non correre il rischio di perdere il contributo - ha proseguito il sindaco - abbiamo deciso di spostare il progetto a Peraga e di realizzare il nuovo nido in continuità a quello esistente. Di fatto ne risulterà un ampliamento. A parte i problemi e le pendenze giudiziarie che interessano l’immobile di Perarolo, abbiamo ritenuto opportuno lo spostamento a Peraga del nuovo asilo in quanto scelta più confacente alla nostra idea di creare un polo dedicato all’infanzia evitando di frammentare i servizi nel territorio. Ora abbiamo una ventina di giorni di tempo per assegnare l’appalto».