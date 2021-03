Villa Draghi, oltre mezzo milione di euro per rimettere a nuovo la parte esterna e il bosco

Il percorso di accesso rimesso a nuovo con la trachite e la pavimentazione tradizionale “a coppacan", la sistemazione e la pulitura dei muri di sostegno, il rifacimento degli intonaci del fabbricato vicino alla villa e un’importante pulizia del sottobosco del parco che ora consente, dal piazzale della villa, di spaziare lontano con lo sguardo per ammirare non solo i colli Euganei ma anche la città di Padova dall’alto: il sindaco Riccardo Mortandello e il vicesindaco Luca Fanton hanno presentato i lavori quasi ultimati a villa Draghi. I tre appalti hanno un valore complessivo di 530 mila euro.

Lavori

I lavori di sistemazione esterna hanno riguardato tutta la parte a ridosso della villa. «L’obiettivo - spiega il vicesindaco Fanton - era migliorare e aumentare la fruibilità di villa Draghi attraverso la riqualificazione e messa in sicurezza del percorso. Particolare attenzione è stata posta all’inserimento nel contesto, alla qualità architettonica e ambientale delle pavimentazioni, per scelta dei materiali e modalità di esecuzione, e alla sicurezza dei percorsi finiti, anche per gli utenti con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali».Nell’immediato contorno della villa, dove non è presente un marciapiede, è stato posato un piano compatto in trachite, una pavimentazione in grado di preservare l’attacco a terra dell’edificio e adatta agli utenti con disabilità motoria, che, grazie a due nuove rampe potranno accedere al piano terra superando il dislivello esistente. Per il percorso invece è stata realizzata una pavimentazione in trachite “a coppacan”, una tecnica di posa tipica del territorio dei Colli Euganei, ottenuta con gli scarti dell’estrazione della trachite di cava.

Pavimentazione

Una pavimentazione analoga per modalità di posa e materiali impiegati, con elementi in trachite “a cubetti” che creano un fondo piano e compatto, è riservata ai tratti di percorso accessibile, per consentire l’accesso a persone con disabilità motoria e per permettere di allestire attività all’aperto. L’attenzione per un percorso accessibile è evidente nell’allargamento del camminamento sulla terrazza di pertinenza della Villa, altrimenti troppo stretto per il transito di una carrozzina. Nel resto dell’area si prevede la stesura di terreno vegetale e la semina di un nuovo prato ad essenze autoctone, che potrà compenetrarsi con il percorso “a coppacan” in una naturale integrazione spontanea. Con il restauro del piazzale sono inoltre stati installati nuovi corpi illuminanti a pavimento per rendere più sicuri i percorsi. È stata anche istallata una piccola fontana di ristoro in trachite. Una volta completati i lavori di consolidamento nella parte sommitale del percorso, verrà ultimata anche la pavimentazione del tratto oltre i pilastri. Il costo complessivo di questi lavori è di 300 mila euro. Un'altra tranche dei lavori partiti qualche mese fa e in via di completamento riguarda il bosco: si è provveduto a un progetto speciale di taglio per un’ampia aria nelle vicinanze della villa e a lavori di pulizia, taglio e messa in sicurezza per un’estensione di circa 12 ettari e mezzo del parco. Per questi lavori sono stati investiti 28 mila euro.

Vista

In particolare, con l’approvazione dell’Ente Parco e grazie alla competenza di arboricoltori qualificati, si è proceduto all’asporto della vegetazione infestante dell’area adiacente alla mura perimetrale, oltre all’abbattimento di tutti gli esemplari di piante ad alto fusto già morte o all’interno della mura stessa. L’intervento è stato eseguito lungo tutto il perimetro della mura della villa, per una profondità pari a 5/8 metri, a seconda delle essenze. «In questo modo - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - la vista dal piazzale è completamente libera e renderà questo posto ancora più suggestivo come location per gli spettacoli e le manifestazioni che abbiamo intenzione di organizzare, non appena cesseranno le restrizioni per la pandemia«.

Associazioni

Inoltre un’ampia area boscata di 12 ettari è stata messa in sicurezza e ripulita. «Il lavoro - annuncia Fanton - proseguirà anche per il resto del parco, frequentato ogni anno da migliaia di visitatori e sede di varie attività associative». Infine, sono da poco partite le operazioni di consolidamento e conservazione dei muri di contenimento che si trovano dietro la villa, nella parte alta, a sua difesa, muri che sono parte integrante del sistema strutturale del parco e di notevole interesse storico artistico. Per far sì che possano essere percorse in sicurezza bisogna provvedere a aggiustare o sostituire i parapetti e a curare il verde. Infine verrà rifatta l’impermeabilizzazione della terrazza, con la posa di una nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico. Quest’ultima tranche di lavori che verrà realizzata nei prossimi mesi ha un valore di 200 mila euro. È previsto anche il rifacimento degli intonaci del fabbricato vicino alla villa, molto deteriorati a causa dell’umidità.