Luciano Salvò s'impone alle urne e conquista la fascia di Villafranca

Villafranca Padovana ha scelto Luciano Salvò come sindaco per i prossimi cinque anni. Il portacolori della lista civica "Vivi Villafranca" ha vinto con una percentuale del 44,8 % e 2.539 preferenze. Si sono dovuti inchinare Roberto Muraro di "Uniamo Villafranca" che si è fermato al 31,9 % e 1.808 voti e Fausto Dorio della civica "Villafranca Padovana" terzo classificato con 1.323 preferenze e una percentuale del 23,3 % . Luciano Salvò dopo la proclamazione ha voluto ringraziare l'intera comunità di Villafranca affermando che sarà il sindaco di tutti, anche di quelli che nell'urna non l'hanno votato. Si è detto pronto a dare il massimo insieme alla sua squadra per migliorare la vita di Villafranca e fornire ai cittadini i migliori servizi possibili. Il neo primo cittadino ha ringraziato anche i colleghi che hanno perso con onore, ricordando loro che in consiglio comunale ci sarà bisogno di tutti per raggiungere i risultati auspicati. Un clima disteso, dunque, che fa ben sperare in vista dei prossimi cinque anni della vita comunale del paese.