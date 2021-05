Roberto Marcato visita il centro vaccinale all'ex ospedale militare: «Un vero modello di efficienza»

Accompagnato dal Gen. D. Ugo Cillo, Vice Comandante per il Territorio del Comando Forze Operative Nord e dal Col. Sergio Garofalo, Direttore del Dipartimento di Medicina Militare di Padova, l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato ha fatto visita nella mattinata di venerdì 7 maggio al punto vaccinale allestito dall'Esercito (in collaborazione con l’Ulss 6 Euganea) all'ex ospedale militare di Padova, ora Dipartimento Militare di Medicina Legale.

Visita

Afferma Marcato: «In questo momento di difficoltà e di necessità di aumentare le vaccinazioni ho potuto apprezzare l’efficienza dell’Esercito nel gestire un punto vaccinale dove oggi quasi 400 persone al giorno vengono vaccinate e dalla prossima settimana supereranno i 500 vaccinati al giorno. È un’organizzazione straordinaria che dimostra la capacità dell’Esercito di lavorare nelle emergenze. Questa attività, visto che stiamo parlando di salute dei padovani e dei veneti, da amministratore regionale mi rende particolarmente orgoglioso. Ho voluto visitare questo Centro Vaccini a Padova proprio per portare la vicinanza della Regione del Veneto alle donne e agli uomini dell’Esercito che ogni giorno si impegnano per garantire la nostra salute, a supporto del sistema sociosanitario regionale. A loro non posso che esprimere un enorme grazie».