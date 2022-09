Gardini: «Dobbiamo ricostruire il Paese. Con la Meloni ora abbiamo una prospettiva»

De Carlo: «Il centrodestra quando è unito vince: questa vittoria porta con sé grandi responsabilità e non dobbiamo tradire le aspettative che i cittadini hanno posto in noi. Il Veneto ha bisogno di un'iniezione di fiducia e di risorse»

Fratelli d'Italia esce vincitrice assoluta dalle urne, risultando il primo partito a livello nazionale e in Veneto, dove sfonda il tetto del 30%. «Una fortissima crescita, nata dopo le Europee del 2019, frutto del grandissimo lavoro di una classe dirigente maturata tanto nelle piazze quanto nelle istituzioni - commenta il coordinatore regionale e riconfermato senatore Luca De Carlo - Cinque anni fa eravamo poco sopra il 4%, oggi in regione siamo oltre il 30%: è un risultato eccezionale» Il risultato elettorale conferma quanto sempre sostenuto da De Carlo: «Il centrodestra quando è unito vince: questa vittoria porta con sé grandi responsabilità e non dobbiamo tradire le aspettative che i cittadini hanno posto in noi. Il Veneto ha bisogno di un'iniezione di fiducia e di risorse». Chiare quindi le priorità: «Mettere in sicurezza economica la nazione, dal caro-bollette a tutti i costi per cittadini e imprese. Poi spazio alle riforme, dal presidenzialismo all'autonomia», conclude.De Carlo. Anche Elisabetta Gardini evidenzia l'entità del risultato ottenuto: «Dobbiamo ricostruire il Paese. Con la Meloni ora abbiamo una prospettiva»