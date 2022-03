Volano gli stracci tra Coalizione Civica e Lorenzoni: «Dicono che non li rappresento, peccato per loro»

«Coalizione Civica per Padova oggi ci tiene a dire che non li rappresento. Peccato per loro. Alla partenza del mio percorso politico, nel 2017, tutti avevamo ben chiara la necessità di portare in città una politica diversa, fatta di idee dirompenti e innovazione sociale. Purtroppo con il tempo alcuni di coloro che si erano impegnati in quell’esperienza hanno scelto di subordinare il sostegno ai progetti che avevamo condiviso all’appoggio incondizionato alle scelte dell’entourage del sindaco»: sembra incredibile, ma a parlare è proprio l'ex vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni, che aveva ottenuto tale poltrona proprio tra le fila di Coalizione Civica grazie all'apparentamento al ballottaggio con Sergio Giordani.

Prosegue Lorenzoni: «Tutto ciò è avvilente per chi come me aveva costruito una proposta politica indipendente dalle appartenenze, ma alta nelle idee. Ora ci tengo a sottolineare che la mia direzione è sempre la stessa: le idee buone per Padova, non la ricerca del consenso a tutti i costi. Questa può essere comprensibile, anche se non condivisibile, per che vive di politica, a destra come a sinistra, ma non a chi si professi civico. Inaccettabile tradimento. Potevo lavorare a un partito politico per assicurare l’allineamento di tutti coloro che sono stati coinvolti nella gestione della città, ma non ho mai voluto forzare le scelte di nessuno per rispetto alle idee di tutti, pensando che gli ideali forti fossero condivisi e sufficienti a tenerci insieme. Non ho voluto rendere pubbliche finora le critiche che ho privatamente fatto al Sindaco sul metodo adottato nell’amministrare la città, quando c’erano decisioni dettate dalla costruzione del consenso e non dal bene delle persone. Lo faccio ora perché non credo che perpetuare questo metodo di governo della città giovi alla causa dei veri democratici. Non basta quanto fatto di buono a cancellare un metodo vecchio di approcciare i temi dell’economia, del sociale, dell’innovazione, della svolta ecologica, della gestione dei servizi. Dobbiamo alzare l’asticella per il prossimo quinquennio, se vogliamo amministrare la città e amministrarla bene. Lo capiscano i cittadini di Padova, e capiscano che dare una delega in bianco al gruppo di Giordani significa togliere dinamicità e idee alla prossima amministrazione. Pensare di assegnare ex ante tutti i ruoli per assicurare il consenso al Sindaco è il modo migliore per togliergli forza. Spero Sergio lo capisca e si apra ad un dialogo che tornerà buono soprattutto a lui.