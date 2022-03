Il candidato sindaco Innocenti in volo su Padova: «Aeroporto Allegri spazio da riscoprire»

Il 12 marzo cadeva l’anniversario della nascita di Gabriele d’Annunzio, la cui impresa più nota è il Volo su Vienna, che partì proprio da Padova il 9 agosto del 1918. Con l’occasione Lorenzo Innocenti, candidato sindaco per la lista civica TornaPadova, è partito dall’aeroporto Gino Allegri compiendo un "Volo su Padova" dal valore sia simbolico che pratico.

Innocenti

Spiega Lorenzo Innocenti: «Con TornaPadova diamo grande importanza alla storia e alle tradizioni della nostra città. Il Volo su Vienna è una pagina centrale nei libri di storia nazionale e parte proprio da Padova. Questo avvenimento è poco conosciuto e valorizzato tra gli stessi padovani, ma a livello turistico sarebbe una carta importante da giocarci: a Due Carrare c’è il Museo dell’Aria ad esempio, con lo stesso aeroplano utilizzato da D’Annunzio nell’impresa. In altre città con molto meno hanno creato flussi turistici rilevanti. E questo per quanto riguarda la Storia, il passato. Poi c’è il presente: siamo partiti dall’Aeroporto Gino Allegri, che è uno spazio importante per la città. Da qui partono i mezzi per l’elisoccorso, che in una città con un ospedale grande e importante come Padova rappresenta un servizio indispensabile. I mezzi di soccorso che partono da qui arrivano a volte fino alla Germania, portando grandi ustionati e bimbi da operare d’urgenza. Questo spazio poi ospita una stazione dei Vigili del Fuoco e una delle scuole di volo più prestigiose d’Italia, da cui escono i piloti dei voli di linea, da Easy Jet a British Airways. È indubbiamente anche questo uno spazio da riscoprire e su cui fare investimenti importanti. Investimenti che premino anche la sicurezza, certo. E poi il futuro: ci piaceva l’idea di vedere Padova dall’alto, di sollevarsi dal polverone quotidiano delle polemiche e dei piccoli litigi della politica e osservare la nostra città da una posizione più elevata. Quello che ci proponiamo con TornaPadova è dare alla città una nuova classe dirigente e per questo serve competenza, serve uno sguardo lungo. Da lassù siamo riusciti a capire il senso stesso di Padova, il potenziale immenso che viene dalla sua posizione geografica strategica: snodo fondamentale tra il Mare Adriatico e il Nord Europa. Dall’alto si vede bene quanto siano vicine Venezia e Verona, ad esempio, città a cui dobbiamo legarci maggiormente, soprattutto a livello infrastrutturale. Un collegamento ferroviario con l’Aeroporto Marco Polo, distante 20 minuti scarsi dalla nostra stazione dei treni, renderebbe quello scalo internazionale l’aeroporto di Padova. E poi i nostri fiumi, per tanto tempo risorsa economica e commerciale, a cui noi vorremmo ridare dignità e rilievo, sia per finalità turistiche che appunto commerciali. Pensiamo ad esempio al vecchio progetto dell’idrovia Padova-Mare. E poi il Santo e l’Università: cuore e cervello di Padova, risorse essenziali a livello sia pratico che identitario. Infine abbiamo visto quanto cemento ci sia sul nostro territorio. Troppo. Con la guerra in Ucraina inizia a mancare il grano per la pasta ed è incredibile che convenga più importarlo dal Canada che produrlo da noi. Dobbiamo far tornare conveniente per gli agricoltori lavorare la terra, dobbiamo sostenere le attività agricole, specie se giovani e innovative e produrre in Italia il nostro fabbisogno alimentare. Per questo serve volontà politica, appunto, visione. Noi riteniamo di avere entrambe».