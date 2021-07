Rinasce la commissione stranieri cancellata da Bitonci, ecco tutti gli eletti

Sono stati eletti i 16 rappresentanti della nuova commissione stranieri. Oggi 15 luglio il sindaco Sergio Giordani ha firmato il decreto con cui ha proclamato gli eletti, che avranno il compito di dar voce ai cittadini non comunitari o apolidi, promuovendone il coinvolgimento nella vita politica, amministrativa e istituzionale della città per i prossimi 5 anni. La commissione era stata abolita tra mille polemiche nel 2016 dall'allora sindaco, Massimo Bitonci. Seguirono mesi di proteste e manifestazioni del centrosinistra, di parte del mondo diocesano e di una buona fetta della cittadinanza attiva. In campagna elettorale sia l'ala giordaniana che quella più a sinistra di Coalizione Civica e Orizzonti avevano promesso il ripristino.

Gli eletti

Agbor Christian (Nigeria)

Bahadar Shamaion (Pakistan)

Boa Koa Dominique (Costa d’Avorio)

Cipres Edilberto jr. detto Jaycee (Filippine)

Hossain Mohammad Nahid (Bangladesh)

Hossain Shakhawat (Bangladesh)

Khan Raja Iftikhar Ahmed (Pakistan)

Mabrouk Hanane (Marocco)

Malijan Mabel Lanorio detta Mabel (Filippine)

Mallo Jamaica (Filippine)

Nuredini Madjana (Albania)

Reyes John Nobelo detto John (Filippine)

Saini Manish Kumar (India)

Silva Andaradige Shehan Manoj (Sri Lanka)

Weligama Arachchige Manoj Sanjeeva Dias (Sri Lanka)

Zhou Jun (Cina)

I numeri

Hanno votato 2788 persone su 18.967 aventi diritto. Quindi il 14,7% ha deciso di recarsi nelle sedi di quartiere per scegliere di essere rappresentato. Nel 2011, le ultime elezioni, votarono 3844 persone su 22.714 aventi diritto. Sono state elette quattro persone filippine, due pakistane, una indiana, due dallo Sri Lanka, una cinese, una dall’Albania, due dal Bangladesh, una dalla Nigeria, una dal Marocco e una dalla Costa d’Avorio. La comunità che meno si è risparmiata alle urne è stata quella del Bangladesh, con 773 votanti su 1108 cittadini, seguita da quella filippina con 412 votanti su 1398 cittadini e da quella pakistana con 299 votanti su 527 cittadini. Hanno votato 1011 donne e 1777 uomini, mentre il seggio che ha registrato un’affluenza maggiore è stato quello dell’Arcella, con 1641 votanti, seguito da quello del centro con 580. Nelle prossime settimane la commissione potrà già riunirsi per definire le regole di funzionamento e nominare presidente e vicepresidente. Sarà infatti il presidente poi ad interfacciarsi direttamente con l'amministrazione e a presenziare alle sedute di consiglio comunale. Poi dopo un anno verrà sostituito dal vice.

Benciolini e Nalin

«Siamo molto soddisfatte del fatto che molte persone si siano recate al voto e si siano impegnate nella campagna elettorale, nonostante il periodo difficile e le restrizioni, partecipando a un percorso democratico che è stato molto sentito» sostiene l'assessora ai diritti umani, Francesca Benciolini «e questa elezione ha coinvolto anche persone che hanno votato per la prima volta nella loro vita. Volontari e dipendenti comunali presenti ai seggi hanno sottolineato come la partecipazione si sia svolta con molta solennità ed entusiasmo: questa esperienza ci aiuta a recuperare il significato fondamentale della democrazia e dell’avvalerci del nostro diritto di voto». «Un ringraziamento a tutte le persone che si sono messe in gioco anche se non sono state elette» aggiunge l'assessora al sociale, Marta Nalin «da oggi prende il via un lavoro che porterà migliaia di persone ad avere voce nelle istituzioni, divenendo ancora più partecipi della vita della nostra comunità. Sarà un percorso lungo che, grazie anche al supporto dei consiglieri Margherita Colonnello e Alain Luciani (avranno il compito di accompagnare i lavori della commissione dopo la nomina avvenuta durante l'ultimo consiglio comunale, ndr) allargherà il nostro sguardo sulla città».