Si vota per rinnovare dieci comuni: niente ballottaggi, a Galzignano si candida solo il sindaco uscente

Due giorni per rinnovare le amministrazioni in dieci comuni. Sono 66.769 infatti gli elettori nella provincia di Padova chiamati alle urne tra oggi e domani. I seggi sono già aperti dalle 7 e lo saranno fino alle 23 e domattina, lunedì, invece l'opportinutià di votare dalle 7 alle 15.

Comuni

In provincia di Padova sono chiamati alle urne i cittadini di Borgo Veneto, Casalserugo, Codevigo, Galzignano Terme, Maserà di Padova, Megliadino San Vitale, Mestrino, Solesino, Villanova di Camposampiero e Piove di Sacco.

No ballottaggi

Non sono previsti ballottaggi visto che solo il Comune di Solo Piove di Sacco, supera i 15mila abitanti. Essendoci però solo due candidati il suo nuovo sindaco sarà nominato già alla fine dello spogio di lunedì. I candidati sindaci sono due: Paolo Mazzetto (centrodestra) sostenuto da Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia, Insieme per Piove di Sacco, (Forza Italia-UDC-Coraggio Italia), Lega-Liga Veneta Salvini e Lucia Pizzo (centrosinistra) sostenuta da Lista per Corte, Piove Civica, Piove Democratica

Galzignano

Immediatamente dopo la chiusura dei seggi inizieranno subito le procedure di spoglio delle schede. A Galzignano Terme, però, c'è un unico candidato, il sindaco uscente Riccardo Masin. Se alle urne si recherà almeno il 40% più uno dei 3.883 aventi diritto, sarà confermato. Se non dovesse accadere arriverebbe il commissario prefettizio.