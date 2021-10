Elezioni, si vota in 14 comuni della provincia. La mappa elettorale da Albignasego a Vigodarzere

Sono 14 i comuni della provincia dove domenica e lunedì si vota per eleggere il nuovo sindaco. Ci sono 38 candidati alla fascia tricolore, sostenuti da ben 779 aspiranti consiglieri comunali.

La mappa

Si vota il 3 e il 4 ottobre. Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Saranno coinvolti più di 117.500 elettori in rappresentanza di 141 mila abitanti. Solo nei comuni con più di 15 mila residenti si potrà prevedere un ballottaggio, mentre per gli altri vale la legge del voto in più e del sistema maggioritario. Quello per cui quindi è previsto un eventuale secondo turno sono 3: Albignasego, Cittadella ed Este. Sono 8 i primi cittadini uscenti che hanno deciso di chiedere la riconferma, mentre per 6 amministrazioni comunali sarà una sfida più o meno inedita. Erano 14 i Comuni al voto anche nel 2016. Rispetto a cinque anni fa si aggiunge Carmignano di Brenta, che a febbraio ha prematuramente perso il sindaco Alessandro Bolis. Prende il posto di Abano Terme, costretto all'epoca alle urne anticipate per le note vicende che hanno coinvolto Luca Claudio. I comuni al voto sono quindi: Albignasego, Arzergrande, Boara Pisani, Carmignano di Brenta, Cartura, Cittadella, Este, Grantorto, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Rovolon e Vigodarzere

I candidati

Sono 38 e in ogni comune è prevista una sfida. Nel 2019 invece furono addirittura 9 i comuni padovani con una sola lista in lizza, mentre l’anno scorso era toccato a Castelbaldo. Quest’anno, invece, la competizione è assicurata in tutte le municipalità al voto: sono 38 gli aspiranti sindaci in cerca delle 14 poltrone, sostenuti nel totale da 57 liste e da 779 candidati consiglieri. E' Este il paese con più candidati: nonostante gli sfidanti siano due in meno rispetto al 2016, con 12 liste nella scheda elettorale, la cittadina murata supera di gran lunga sia Albignasego (9 liste) che Cittadella (7 liste). Ad Albignasego il sindaco uscente Giacinti (erede dell'ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Massimiliano Barison, alla guida del paese dal 2008 al 2015) se la vedrà con la candidata del centrosinistra (Pd in testa) Luisa Fantinato e con il portabandiera del M5S, Paolo Carpanese. A Cittadella, invece, dove il suo partito è ininterrottamente al governo dal 1994, il leghista Pierobon si scontrerà con Paola Lolato, pure lei supportata dal centrosinistra a trazione Pd. Ad Este, infine, gli aspiranti primi cittadini saranno quattro: oltre alla sindaca uscente Gallana, correranno Giovanni Mandoliti (centrosinistra), Matteo Pajola (civico) e Beatrice Andreose (civica). Alla ricerca della riconferma anche il 68enne deputato della Lega, Adolfo Zordan, a Vigodarzere (sfidato dal democratico Stefano Spreafichi e dai civici Emanuele Frison e Giuseppe Lobascio), il 40enne socialista Riccardo Mortandello a Montegrotto (insidiato non solo da ben tre candidati del centrodestra, ossia Elisabetta Baldi, Biagio De Salvo e Alessio Zanon, ma pure dal suo ex assessore alla Cultura, Paolo Carniello), il 63enne Giacomo Scapin ad Ospedaletto (sfidato da Stefano Gallo e Renato Borasco), il 37enne leghista Filippo Lazzarin ad Arzergrande e la 60enne Pasqualina Franzolin a Cartura.