Voto su fine vita, rimessa la delega di vice segretaria provinciale ad Anna Maria Bigon: bufera nel Pd

Il voto sul fine vita in Regione, che hanno portato alla bocciatura della legge che avrebbe dovuto regolamentare tempi e modi di valutazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito, hanno portato uno scossone nel Partito Democratico. Un solo voto ha impedito il passaggio della legge regionale, così l'astensione della consigliera Anna Maria Bigon ha scatenato un putiferio. I richiami della segreteria Elly Schlein, quelli del senatore Alessandro Zan e di altri dirigenti del Pd nazionale e regionale hanno portato Franco Bonfante, ex sindaco di centrosinistra di Cerea ed ex vicepresidente del consiglio regionale e segreterio provinciale del Partito Democratico nel veronese, a ritirare la delega da vice segretaria territoriale.

Inutile dire che la decisione ,motivata da Bonfante dal fatto che la decisione presa dalla consigliera regionale ha sconfortato, deluso e irritato, usa questi tre termini, iscritti ed elettori. Anche Bonfante come hanno fatto anche altri le rimproverano di non essere uscita dall'aula invece che astenersi. La decisione sta facendo discutere tutto il Pd regionale ed è intervenuto anche Pierluigi Castagnetti, che è stato, nell'ordine, esponente della Democrazia Cristiana, l'ultimo segretario del Partito Popolare Italiano, capogruppo de La Margherita ed rappresentante del Partito Democratico in Senato che criiticato duramente la decisione presa. Ecco il passaggio centrale del suo intervento: «Poiché una consigliera regionale del Pd, l’avv. Anna Maria Bigon, per ragioni di coscienza si è astenuta sul testo, pur approvato dalla maggioranza del gruppo consigliare di appartenenza, ora si vorrebbe sottoporre la medesima a una sorta di processo interno con la chiara intenzione di sanzionarla. L’accusa riguarderebbe il fatto di non aver accolto il suggerimento di uscire dall’aula al momento del voto per salvare il suo diritto di differenziare il suo voto ma di consentire in questo modo l’approvazione della legge regionale. Insomma la libertà di coscienza si, purché si consenta l’approvazione di una legge che pure non si condivide. Come se il voto di un legislatore regionale fosse un fatto “intimo” (per “salvarsi l’anima”) e non politico. Come si può chiedere a un legislatore di operare perché passi un provvedimento che non condivide? Diciamo pure che siamo all’abc della cultura democratica. È proprio vero che quando non ci sono più i partiti si rischia che non ci sia più la democrazia. Non so, confesso che ne dubito, se questi signori del partito che io voto si rendano conto di ciò che stanno facendo».

Il consigliere comunale ed esponente del partito, Nereo Tiso, si schiera a difesa di Anna Maria Bigon e sposa la linea Castagnetti: «Si è scaricata la colpa sulla collega Anna Maria invece che sui leghisti. Sono cose talmente delicate su cui si può anche non essere tutti d'accordo. La coscienza è sacra e può andare contro qualsiasi ordine che può venire dal partito. E nel nostro regolamento questo è molto chiaro». Tiso non pensa, e neppure auspica, una rottura. Ma su questi temi ci sono diverse sensibilità, anche nello stesso Pd patavino: «Io spero che si arrivi con delicatezza a riflettere su cosa è il voto di coscienza. Castagnetti ha fatto la richiesta di una direzione nazionale, io non sono disponibile a mettere sotto i tacchi le mie sensibilità. Tradirei anche chi è come me. Ci sono questioni che ci diversificano, ma non ci separano». Come dire che nessuno vuole la rottura, ma chiarezza sì. «In un partito, democratico, non si punta il dito contro una persona per una scelta di coscienza».