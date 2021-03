Voto a Matteo Messina Denaro in Consiglio Comunale: anche la Cgil condanna l'episodio

Cgil Padova: «Fatto sconcertante e di una gravità inaudita che danneggia la coscienza e l'immagine della città. Non sta a noi, come ha fatto il sindaco Giordani, chiedere le dimissioni dell'autore della “bravata”, ma è indubbia la gravità di un gesto simile in un territorio con gravi problemi di infiltrazioni mafiose come il nostro»

Non si placa l'incendio causato dall’increscioso fatto avvenuto in Consiglio Comunale la scorsa settimana, dove nella votazione per l'assegnazione del ruolo di Garante dei detenuti, è stato indicato anche il nome del noto latitante mafioso Matteo Messina Denaro. Un fatto che ha scatenato la reazione di esponenti politici di entrambi gli schieramenti – fino alle parole molto dure di ieri del Sindaco Giordani – e di molte voci della società civile. A cui si aggiunge ora anche quella della Cgil di Padova.

Strappo

«Non siamo soliti – dice il Segretario Generale Aldo Marturano che peraltro, nell’organigramma della Cgil patavina, ha la delega sulle Politiche della Sicurezza e Legalità – commentare quanto avviene all'interno del Consiglio Comunale, consapevoli delle diverse competenze e del differente ruolo che come Sindacato svolgiamo. Però quanto avvenuto mercoledì scorso richiede uno strappo alla regola e non possiamo rimanere in silenzio davanti a questo sfregio alla coscienza civile e all'immagine di questa città. Padova è una città anti mafia, ricordo che circa due anni fa, ci fu la manifestazione nazionale organizzata da Libera a cui, come Cgil, orgogliosamente partecipammo. Quanto avvenuto, la scorsa settimana, è, dunque, un fatto su cui esprimiamo una netta condanna».

Gravità gesto

«Non sta a noi – prosegue e conclude il Segretario della Cgil padovana – pretendere le dimissioni di un consigliere comunale come fatto ieri dal Sindaco Giordani che ha chiesto all'autore di uscire allo scoperto, implorare scusa e dimettersi. Ad ognuno il suo ruolo. Però non possiamo non sottolineare la gravità di un gesto che forse nelle sue intenzioni voleva essere una goliardata ma che invece appare inutilmente inopportuno in una Regione e in un territorio dove periodicamente esplodono inchieste che raccontano dell’infiltrazione mafiosa non solo nel suo tessuto economico, finanziario e industriale ma anche nelle amministrazioni comunali e negli enti territoriali. Matteo Messina Denaro, e soprattutto le logiche che stanno dietro a personaggi simili, non sono un problema solo siciliano. Era lecito sperare che questa fosse una verità pacifica per tutti, invece ci troviamo di fronte a comportamenti del genere utili solo ad assecondare una cultura dell’illegalità che chi risiede nelle istituzioni dovrebbe sempre combattere».