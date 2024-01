Voto in Regione, Bisato difende Bigon e contrattacca: «Non è il voto del fine vita, è il voto del fine Zaia»

«Credo non sia corretto buttare la croce sulla consigliera regionale Anna Maria Bigon. Quale fosse la sua posizione era chiaro da diverso tempo. Se poi il giorno che si vota la capogruppo, Vanessa Camani, dichiara che una sua consigliera non avrebbe probailmente votato il provvedimento poi la sera non si può dire che quello teniuto dalla consigliera Bigon è un atteggiamento sbagliato e addirittura si parla di provvedimenti da mettere in atto. Mi sembra fuori dal mondo questa cosa così». Dirigente esperto del Partito Democratico, il consigliere provinciale Alessandro Bisato non sottovaluta affatto quanto sta accadendo nel partito, dove inevitabilmente è scattata la discussione.

L'esponente del Pd, già segretario regionale, avverte: «Si rischia di guardare al dito e non alla Luna. La vera questione è un'altra. Si parla tanto del voto mancante del Pd ma non che sono mancati soprattutto i voti di metà dei leghisti e altrettanti della lista che porta il nome del Presidente. Non perdiamo di vista quello che è il punto». E qual'è, chiediamo a Bisato. «Questo non è il voto del fine vita, questo è il voto del fine Zaia, inutile girarci tanto intorno. Politicamente, ovviamente».

Sul punto insiste e spiega: «In 15 anni Zaia ha sempre blindato ogni voto. Ha addirittura vietato gli emendamenti sulle leggi di bilancio. O è una sfida interna o non si spiega perché sono stati proprio i suoi a non votarlo. E pare abbastanza chiaro che facendo votare quella norma, Zaia ha parlato a Salvini che infatti gli ha risposto affermando che era contento che non fosse passata in consiglio». E' una questione, una scelta, che investe quindi soprattutto il centro destra, secondo Bisato. «Secondo me è un azzardo anche per sfilarsi dall'abbraccio del centro destra, quello fatto da Zaia. Andare al voto senza copertura certa è una scelta che ha fatto lui».

La comunità del Pd però è in femento: «Che bisogna fare un ragionamento nel Pd è chiaro, fermo restando che va comunque tutelata la possibilità che un componente del partito, eletto nelle istituzioni, possa votare secondo coscienza. Il nostro è e deve restare un partito plurale». Rimane il tema politico: «Da cattolico in questi mesi mi sono posto la questione, affrontando dei distinguo sulla materia, ponendomi molti interrogativi e penso che avrei votato a favore in consiglio regionale». Resta però la discussione sulla linea tenuta dal partito. Non c'era quindi una chiara indicazione di voto, un preciso ordine di partito: «A me non risulta che il segretario regionale abbia mai convocato la direzione per parlare del provvedimento che andava in consiglio».