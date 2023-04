Papa Bergoglio dimesso dall'ospedale, Zaia: «Bentornato da parte di tutti i veneti»

«Le dimissioni dal Gemelli del Papa sono una bellissima notizia. Specialmente alla vigilia della Settimana Santa e della Pasqua. Papa Francesco vuole tornare in fretta alla vita normale, confermandosi un punto di riferimento per tutti i suoi fedeli. E’ un’autentica forza della natura, e lo ha dimostrato anche in questo momento di fatica». Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, esprimendo gioia per le dimissioni dall’ospedale del Santo Padre, che spesso invece è stato nel mirino di quel pezzo di Lega più vicino a Matteo Salvini.

Salvini

Lo stesso attuale ministro che indossava le maglie di Papa Ratzinger con la didascalia "Il mio Papa è Benedetto" (con la caricatura di Bergoglio), dalle cui posizioni più estreme però Zaia è sempre stato distante. «Papa Francesco dice sì allo Ius Soli? Se lo vuole applicare nel suo Stato, il Vaticano, faccia pure. Ma da cattolico non penso che l'Italia possa accogliere e mantenere tutto il mondo. A Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare. Amen» diceva appena due anni fa Salvini sui social. Oppure: «Noi non abbiamo bisogno di essere perdonati, pecchiamo come tutti, ma ci sentiamo buoni e generosi più di altri pseudo-cattolici che dicono che c’è posto per tutti. Sono curioso di vedere se a Torino domenica e lunedì il Papa vedrà solo dei profughi o incontrerà anche qualche sfrattato torinese. Non credo». «La guarigione e il suo rientro al lavoro in Vaticano sono motivo di sollievo e conforto per tutti i fedeli – conclude oggi invece il presidente Zaia -. Un bentornato a casa da parte di tutti i veneti». O quasi tutti.