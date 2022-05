Zaia: «Abbiamo l'area del nuovo ospedale grazie a Bitonci. Ora il nostro progetto si chiama Peghin»

«Non mi piace parlare male degli avversari, preferisco parlare di cose positive e di progetti su Padova. Una cosa importante da ricordare è che l’Ospedale di Padova Est, un progetto nato durante la Giunta Bitonci, oggi ci costa meno proprio per la progettualità con il quale è nato». Oggi 20 maggio all’Hotel Europa il presidente della Regione Luca Zaia ha partecipato ad un aperitivo organizzato dalla Lega per sostenere il candidato sindaco del centrodstra, Francesco Peghin. Zaia ha parlato così del suo appoggio alla candidatura, ricordando anche l'esperienza dell'ex sindaco, Massimo Bitonci: «Allo stesso modo è importante la progettazione in tutti gli ambiti - prosegue il presidente - compreso quello della sicurezza, del decoro e dell’ordine pubblico. Ci sono sindaci che fanno passare molte cose, altri che sono intransigenti, e a volte fare delle scelte forti portano grosso benessere a lungo termine, vedi a Treviso nel post Gentilini o altre realtà molto importanti in Veneto».

Appello al voto

«Il progetto di Francesco Peghin è certamente innovativo ed è fondamentale che ci debba essere un confronto con gli altri candidati - chiude Zaia, esortando il sindaco Sergio Giordani ad accettare la sfida lanciata dal candidato del centrodestra - .Mi limiterò ad invitare tutti i padovani ad andare a votare, un grande simbolo di civiltà e dovere che ognuno di noi dovrebbe avere, anche se le date decise sia per le elezioni che per il ballottaggio non sono tra i migliori. Vincere con poca affluenza non è gratificante per nessuno».