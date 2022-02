Caro bollette, Zaia: «Gli stanziamenti in arrivo dal Governo sono significativi»

«Per una regione come il Veneto, la cui economia è fondata sulla piccola e media impresa, il commercio, la famiglia gli stanziamenti contro il caro bollette in arrivo dal Governo sono significativi. Serviranno altri interventi, ma il passo è importante. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per questo risultato e la determinazione messa in campo dagli esponenti nazionali della Lega».

Il commento

Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando gli stanziamenti nazionali in arrivo contro il caro bollette. «In questo momento difficile – aggiunge Zaia – la priorità andava alle famiglie, agli artigiani, alle imprese e ai commercianti, e così è stato. Bene anche l'incremento della produzione nazionale di gas, la semplificazione per la crescita di energie rinnovabili, l'intervento fiscale sui grandi guadagni di poche mega aziende da redistribuire a migliaia di piccole imprese».