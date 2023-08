Zaia plaude ai fondi a tutela dei beni culturali: risorse anche per Santa Giustina e l'Abbazia di Praglia

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, accoglie la notizia dello stanziamento complessivo di 64 milioni di euro agli enti locali, destinati dal Mit a beni culturali, compresi alcuni importanti interventi in centri veneti che beneficeranno di 338.597 euro nel biennio a cui seguiranno 6.061.403 euro nelle annualità successive. «Ringrazio l’Esecutivo e in particolare il ministro Salvini - sottolinea Zaia- Siamo la regione più turistica a livello nazionale con il maggior numero di presenze. Ogni opera che si presenta valorizzata agli occhi di chi l’ammira è un biglietto da visita».

Sono risorse che saranno destinate a diversi siti sparsi per la regione, dall'Abbazia di San Giorgio Maggiore a Venezia e ai lavori di recupero e valorizzazione della Parrocchia di San Gaetano da Thiene a Caorle. Per quanto riguarda Padova, una parte dei fondi sarà destinato ll'Abbazia di Praglia e per il restauro delle cupole della Basilica di Santa Giustina. «I beni culturali sono l’immagine della nostra identità e le testimonianze della nostra storia. Ogni sforzo viene fatto per la loro conservazione e manutenzione è un investimento materiale ma anche morale perché sono i riferimenti che uniscono e accomunano le generazioni. Esprimo il plauso per il decreto con cui il Mit destina nuovi fondi, di cui beneficeranno anche complessi monumentali del Veneto, per il restauro, recupero e consolidamento di edifici storici e di culto», ha concluso il presidente della Regione.