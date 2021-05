Zaia al Ministro Garavaglia: «Il Veneto è turismo, qui c'è tutto quel che si può offrire»

Il presidente Zaia, ha ricevuto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia per un importante incontro con la giunta regionale, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore turismo per studiare come rilanciare l'intero comparto

Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha ricevuto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia per un importante incontro con la giunta regionale, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore turismo per studiare come rilanciare l'intero comparto.

Veneto

«Siamo la prima regione turistica d'Italia - ha dichiarato Zaia al termine della riunione - e la nostra industria vale 18 miliardi di fatturato. Questo è un momento cruciale nel quale i vaccinati non entrano più in ospedale. Il covid ci ha abituati a cambiamenti repentini, ma nonostante questo, lo possiamo dire si vede la luce in fondo al tunnel. Quindi bisogna rimboccarci le maniche tutti. Noi ci siamo e sono convinto che questo governo, che è più vicino alle imprese, saprà affrontare la situazione».

Green Pass

«Il Veneto è il turismo - ha detto il ministro Garavaglia riprendendo una affermazione di Zaia - Qui c'è davvero tutto quello si può offrire. Siamo nel momento della ripartenza e dobbiamo ripartire veloci. Servono volontà, organizzazione e buone idee». Si è parlato anche di Green-pass, con il ministro: «In Europa si potrà viaggiare seguendo tre regole: vaccino, tampone, oppure anticorpi per coloro che la malattia l'hanno avuta. Importante che siano chiare le regole e fino a quando la questione non sarà informatizzata si userà il certificato». Il Ministro non ha poi escluso una soluzione molto caldeggiata da Zaia:«Vaccinazioni ai turisti: dove ci sarà la possibilità di farlo, perché no?»