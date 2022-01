Lega: Bano verso l'espulsione, ma Marcato lo difende e Zaia prova a proteggerlo

Anche Luca Zaia prova a "salvare" Marcello Bano. Dopo l'intervista che ha poi scatenato il caos, in cui il sindaco di Noventa Padovana se l'è presa con i vertici della Lega per la scelta di Francesco Peghin come candidato sindaco («con la brutta copia di Giordani si perde») e di averlo fatto senza sentire la base, i militanti, i congressi e le assemblee, ora su di lui pende una condanna di espulsione. Non ancora eseguita, perché per farlo servono i tempi tecnici del federale.

Il direttivo

Nel frattempo però c'è stato un primo voto del direttivo regionale da consegnare poi direttamente a Matteo Salvini con la richiesta di “bando” per l'ex vicepresidente della Provincia. Il presidente Zaia ha fatto mettere a verbale la sua linea, ossia quella di concedere a Bano la possibilità di presentare una memoria difensiva. Qualsiasi decisione poi arriverà dal federale però anche lui dovrà allinearsi. Roberto Marcato invece si è espresso più chiaramente, votando per la non espulsione del sindaco di Noventa Padovana. Prima di prendere la decisione decisiva potrebbero passare anche due settimane, perchè una volta arrivata la richiesta al consiglio federale da parte del commissario regionale Alberto Stefani, l'organo dovrà riunirsi per decidere.

Boron

A rischio c'è anche la posizione di Fabrizio Boron, prima intervenuto per difendere Bano e successivamente per andare giù ancora più duramente contro i vertici padovani e nazionali della Lega. In base a come finirà la vicenda resterà da capire se Bano riuscirà a mantenere compatta la sua maggioranza a Noventa Padovana. Altrimenti rischierebbe anche la sfiducia come sindaco, dopo essere stato eletto appena 4 mesi fa.